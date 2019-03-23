Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.
Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı
30 GÜN İÇİNDE SEÇİME GİDİLECEK
İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor.
MUSTAFA CENGİZ ADAY OLAMAYACAK
Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.
Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.