Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı

Sarı kırmızılı kulübün mali genel kurulunda, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı
Yorum Yap

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı

30 GÜN İÇİNDE SEÇİME GİDİLECEK

İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLAMAYACAK

Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM