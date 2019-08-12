Galatasaray'da defans alarm veriyor

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da defans sorunu yaşanıyor.

Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası Marcao ve Luyindama başta olmak üzere tüm defans hattını sert bir dille uyaran teknik direktör Fatih Terim, İtalya'da da aynı sorunla karşılaştı.

DEVLER LİGİ'NDE AFFETMEZLER

Fiorentina'dan yenilen 4 gol sonrası yedek kulübesinde adeta yıkılan 65 yaşındaki teknik adamın İtalya dönüşü oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve özellikle Devler Ligi'nde bu tür hataların asla affedilmeyeceğini söylediği belirtildi.

Terim'in eski takımı Fiorentina'ya farklı mağlup olunmsına ayrıca üzüldüğü öğrenildi.