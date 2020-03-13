Onyekuru, derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da, yıldız oyuncu Henry Onyekuru, geçtiğimiz gün yapılan çalışma sırasında her iki bacağındaki kas ağrısı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmıştı.

İlk tetkikler sonrası, genç futbolcunun durumunun tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

B PLANI EMRE AKBABA

Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, Onyekuru’yu Beşiktaş derbisine yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda.

Tedavi sürecinin maç gününe kadar hız kesmeden süreceği belirtiliyor. Teknik direktör Fatih Terim ise her ihtimale karşın B planını hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Onyekuru’nun olası yokluğunda, Emre Akbaba’yı devreye sokacak.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI HÜCUMCU DİZİLİŞ

Henry Onyekuru ve Saracchi gibi yeni isimlerle kanatlarda müthiş bir tempo yakalayan takımın oyun hızını azaltmak istemeyen Terim, Nijeryalı yıldızın yerine sol kanada Ömer Bayram’ı çekecek.

Bu durumda Lemina ve Seri’nin önünde Emre Akbaba görev yapacak ve ileride Falcao’ya yakın oynayacak. Böylece Galatasaray, Beşiktaş’a karşı kendi sahasında daha hücumcu bir dizilişle çıkmış olacak