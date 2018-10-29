Galatasaray'da derbi öncesi sakat futbolcular

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da kaybedilen 3 puan kadar son zamanlarda yaşanan sakatlıklar da can sıkıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE EKSİK ÇOK

Fatih Terim son haftalarda sakatlanan oyuncularından dolayı kadro kurmakta zorlanıyor. Ayağı kırılan ve devre arasına kadar forma giyemeyecek olan Emre Akbaba'dan sonra Onyekuru, Feghouli, Fernando, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Nagatomo da sakatlandı. Dün akşamki maçta Belhanda oyuna devam edemedi, Mariano ise cezalı duruma düştü.

5 OYUNCU KESİN YOK

Sarı kart cezalısı Mariano'nun yanı sıra Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli ile birlikte akciğer sönmesi teşhisi sonrası ameliyat edilen Nagatomo'nun da kesin olarak oynamayacağı ifade edildi.

Bursaspor maçında sakatlanan ve Schalke ile Malatyaspor karşılaşmalarında sarı-kırmızılı formadan uzak kalan Fernando ve Serdar Aziz'in durumu bu hafta içi yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Malatyaspor maçında oynayamayan bir diğer isim olan Eren Derdiyok'la baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Belhanda'nın Fenerbahçe derbisine yetişebileceği öğrenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma akşamı TT Stadı'nda karşı karşıya gelecek.