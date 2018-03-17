Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

1 Galatasaray'da derbi primleri belli oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçe maçının kazanılması halinde tüm takıma 20'şer bin euro prim verilmesi talimatı verdi.

2 Ronaldinho'dan derbi tahmini Dünyaca ünlü eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Yıldız isim dev maçı sarı-lacivertli ekibin kazanacağını ifade etti.

3 Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak.

4 VAR 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video Yardımcı Hakem sisteminin Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.

5 Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı Galatasaray'ın taraftarlara açık yaptığı idmanda, GS TV'nin yayını sürerken bir taraftar eliyle '6' işareti yaptı.

6 Derbi öncesi takımlara taraftar desteği Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları derbi öncesi takımlarını yalnız bırakmadı.

7 Nagatomo: İnter'e dönmem problem olmaz Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almayı düşündüğü Japon futbolcu Nagatomo, İtalya basınına verdiği röportaj'da "İnter, hep kalbimde, geri dönmek benim için problem olmaz" dedi.

8 İbrahimovic: Oynamak istersem oynarım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsveç Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan İbrahimovic "Eğer Dünya Kupası'nda olmak istersem, orada olup oynarım" dedi.

9 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Barcelona ile eşleşti.