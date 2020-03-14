Galatasaray'da derbinin planı hazır

Fatih Terim, derbi kadrosunu şekillendirdi...

Tecrübeli çalıştırıcının Sivas deplasmanında sahaya çıktığı kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği ifade edildi.

Kalede Muslera'nın görev alacağı sarı kırmızılılarda savunma kurgusu, Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi dörtlüsünden oluşacak.

EMRE AKBABA VE BELHANDA KULÜBEDE

Beşiktaş derbisine üçlü orta saha ile çıkmayı düşünen tecrübeli teknik adam, bu bölgeyi Seri, Lemina ve Ömer Bayram'a emanet edecek.

Emre Akbaba'yı skorun gidişatına göre kenarda tutacak olan tecrübeli çalıştırıcı, yine bu bölge için maçın gidişatına göre Belhanda'yı da kullanabilir.

GÖZLER YİNE ONYEKURU'DA OLACAK

Hücum bölgesinde Fatih Terim'i düşündüren nokta ise sakatlığı bulunan Henry Onyekuru.

66 yaşındaki teknik adamın tüm planlarını, Nijeryalı oyuncunun oynaması üzerinde kurduğu öğrenildi.

Terim, Onyekuru'nun savunma arkasına yapacağı koşularla hücum hattında hem Falcao ve Feghouli'ye alan yaratmayı hem de Beşiktaş savunmasını kontrataklarla gafil avlamayı hedefliyor.

Sol kanatta Onyekuru'nun görev alacağı sarı kırmızılılarda sağ kanatta Feghouli ve en uçta ise Radamel Falcao görev alacak.