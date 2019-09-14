Galatasaray'da Devler Ligi öncesi savunma alarmı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Falcao'nun tek golüyle 1-0 yendi.

Maç boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen Luyindama ve cezasını bu hafta tamamlayıp ilk 11'de yerini alan Marcao, Galatasaraylı taraftarlara bir türlü rahat nefes aldırmıyor.

SAVUNMANIN HALİ NE OLACAK

Süper Lig'in başlamasından bu yana istenilen seviyeye bir türlü ulaşamayan ikilinin performansı, Şampiyonlar Ligi öncesi hem sarı-kırmızılı taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Galatasaray'ın gruptaki güçlü rakipleri Real Madrid ve PSG ile oynayacağı maçlarda bu oyuncularla nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak konusu.

Sosyal medyada yorum yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, savunmanın Devler Ligi için yeterli seviyede olmadığını düşünüyor.