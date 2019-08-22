Galatasaray'da Diagne belirsizliği

Türkiye'de transfer dönemi 2 Eylül'de sona erecek. Galatasaraylıların en çok merak ettiği konu ise Diagne'nin geleceği.

Devre arasında Kasımpaşa'dan alınan oyuncu için aylardır beklenen teklif gelmedi. Sarı-kırmızılılara Diagne için önerilen en yüksek bonservis bedeli 9.5 milyon euro.

EN YÜKSEK TEKLİF 9.5 MİLYON EURO

Toplamda 13 milyon euroya alınan 27 yaşındaki forveti zararına satmak istemeyen Galatasaray, deneyimli ismi elden çıkaramıyor.

Dün Kostas Mitroglou'nun ayrılmasıyla Galatasaray'daki tek forvet konumuna gelen Diagne'nin ayrılması zor görünüyor. Yunan golcü ve Ozornwafor'u gönderen sarı-kırmızılılar Falcao için de kontenjan açmış durumda.

Galatasaray Diagne'yi satarsa transfer döneminin kapanmasına 11 gün kala forvetsiz kalacak. Falcao gelse bile en az bir golcü daha alınması gerekecek.

Galatasaray'ın transferin son günlerinde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip geçen sezon forvet transferi yapamamış ve taraftarlardan büyük tepki çekmişti.