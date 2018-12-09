Galatasaray'da düşüş devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Ç.Rizespor'u ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok'un kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Daha sonra müsabakada kontrolü rakibine kaptıran sarı-kırmızılı takım, 67. dakikada Umar ve 80. dakikada Samudio'nun gollerine engel olamayarak taraftarı önünde bir puanla yetindi.

OLAYLI DERBİ SONRASI ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan olaylar sonrası G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim dahil olmak üzere birçok isim ceza almıştı.

Ardından sakatlık belasıyla da uğraşan sarı-kırmızılılar, as futbolcuların yokluğunda üst üste puan kaybetmeye başladı. Aslan, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Schalke 2-0 Galatasaray

Kayserispor 0-3 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Konyaspor

L.Moskova 2-0 Galatasaray

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Galatasaray 2-2 Ç.Rizespor