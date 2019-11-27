Emre Akbaba takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Emre Akbaba'dan iyi haber geldi.

11 Mayıs'ta oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında çok ağır bir sakatlık yaşayan deneyimli orta saha futbolcusu, bugün takımla birlikte antrenmana çıktı.

YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA GİRECEK

Ayağı 3 yerden kırılan 27 yaşındaki futbolcu, eylül ayında bireysel idmanlara başlamıştı. Uzun süren sakatlığını tamamen atlatan milli oyuncu, bugün gerçekleşen idmnın tamamında takımla birlikte yer aldı.

İKİNCİ YARI OYNAYACAK

Belhanda'yı devre arasında satacak olan Galatasaray, Faslı oyuncunun yerini Emre Akbaba ile dolduracak. Lisansı dondurulduğu için ilk yarıda forma giyemeyecek olan yetenekli futbolcu, ligin 2. yarısında sahalara geri dönecek.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Falcao, Andone, Luyindama ve Şener idmanda yer almadı.