Galatasaray'da Emre Kılınç gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray’ın yeniden gündemine gelen Sivassporlu Emre Kılınç’ın 6 sene önce Florya’nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

2013’te Boluspor’da forma giyen Emre’nin Galatasaray’ın dikkatini çektiği ve kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı belirlendi.

SON ANDA YAPILAN ÜCRET ARTIRIMI TERİM'DEN VETO YEDİ

Ancak Boluspor’un Emre’nin bonservisi için son anda 50 bin liralık zam yapması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu transferden vazgeçtiği dile getirildi.

O dönem 19 yaşında olan futbolcunun, Galatasaray’a transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

CİMBOM'UN 6 YIL SONRA TEKRAR GÜNDEMİNDE

Emre daha sonraki yıllarda Sivas’a transfer olurken, buradaki performansıyla fiyatını katladı ve Milli Takım’a kadar yükseldi. 25 yaşında olan yetenekli futbolcu, transferin gözde isimlerinden biri olurken, 6 sene sonra tekrar Galatasaray’ın gündemine geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Kılınç için sadece Galatasaray değil Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da devrede olduğu dile getirildi. Takımda kaliteli yerli futbolcu eksikliğinden dolayı Galatasaray’ın Emre konusunda ısrarcı olabileceği vurgulanıyor.