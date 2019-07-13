Galatasaray'da Emre Mor krizi

WBD Sports menajerlik şirketi, Emre Mor'un kendilerine yetki vermesine rağmen Galatasaray'a transferinde şirketi devreden çıkarmaya çalıştığını ve yargıya gitmeyi düşündüklerini açıklamıştı.

3 GÜN SÜRE VERMİŞLERDİ

Menajerlik şirketinin yaptığı Emre Mor'a gönderdiği mektupta; "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi. Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak, hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadeleri yer almıştı.

WBD Sports'tan Erik Alonso, ise İspanyol basınına yaptığı açıklamada Emre Mor'un hareketlerini eleştirdi.

''EMRE HEM FUTBOLCU HEM MENAJER OLAMAZ''

Alonso, Türk futbolcunun Galatasaray ile görüşmesi hakkında ''Bu davranışları tasvip etmiyoruz. Emre, aynı anda hem futbolcu hem menajer hem de aracı olamaz. Celta Vigo ile bir problemimiz yok. Celta, her zaman profesyonel davrandı.'' sözlerini kullandı.

(Şirketin yaptığı resmi açıklama)

EMRE: SORUNU ÇÖZECEĞİM

Konu hakkında açıklamalarda bulunan genç futbolcu, en kısa sürede sorunu çözeceğini söyledi. Galatasaray cephesi ise bu transferde menajerlik şirketini kesinlikle muhatap almayacaklarını vurguladı.

MUSTAFA CENGİZ, KAP DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Emre Mor hakkında ''Emre'nin yuvasına döndüğünü düşünüyoruz. KAP açıklamasını bekliyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.

Yaşanan bu kriz üzerine transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.