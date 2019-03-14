Galatasaray'da erken seçim kavgası

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Muhalifler seçim istediklerini yüksek sesle dile getirirken, Cengiz ise rest çekti.

CENGİZ'İN YERİNE HAMAMCIOĞLU

Galatasaray'da olağan seçimin yapılmasına 2 yıllık bir süre var. Ancak camiada İnan Kıraç önderliğindeki muhalefet, Mustafa Cengiz'in yönetiminden memnun değil ve kısa sürede olağanüstü seçime giderek başkanı değiştirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren İnan Kıraç, "Ben yeni başkan adayı arıyorsunuz diye duydum..." şeklindeki bir soruya, "Adayımız var. Şu andaki divan başkanı (Eşref Hamamcıoğlu) arkadaşımızı başkanlık için ikna etmeye çalışıyoruz. Son bir şey söyleyeyim, hiç kimse Galatasaray Liselilerini küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullanmıştı.

CENGİZ'DEN ERKEN SEÇİME GİTMEM RESTİ

Divan Kurulu'nda mali açıdan ibra edilmeyeceği iddia edilen Cengiz, "Galatasaray bir var olma savaşı veriyor. Bir beka savaşı varsa bu şu anda Galatasaray için var. Mali konuya hiç kimse aldırmıyor. Galatasaray Başkanı olarak beni eleştirenlerin de yanındayım. Sakinlik bana, öfke size. Eleştirmek ve bölmek size, dinlemek ve birleştirmek bana. Benim görevim bu. Disipline sevk ettiklerim, genel kurula katılıp beni eleştirsinler. Mali olarak ibra etmesinler. Ben onu istiyorum. İdari ibrasızlık yanlış. Adnan Polat dönemindeki olaylardan Yargıtay'ın aldığı karar gereği hükümsüzdür. Mali ibrasızlık çok önemli. Bu tablolara mali ibrasızlık verin. Anlayan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin mali açıdan Mustafa Cengiz yönetimini ibra etmeyerek erken seçime zorlayacağı ifade ediliyor ancak Cengiz ibra edilmese bile seçim kararı almayacak.