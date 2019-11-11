Galatasaray'da erken seçim toplantısı

Galatasaray'da, takımın sahadaki performansının tartışıldığı şu günlerde erken seçim konusu gündeme geldi.
YÖNETİM, MAHKEME KARARI GELMEDEN HAMLE YAPTI
Sarı kırmızılı yönetim, idari açıdan ibra edilmemesini mahkemeye taşımış ve tedbir kararı koydurmuştu.
Mahkemeden gelecek karar beklenirken, Galatasaray yönetiminden hamle geldi.
15.00'TE BAŞLAYACAK
Galatasaray Kulübü'nde bugün saat 15.00'te TT Stadı'nda; Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da katılacağı önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.
Toplantıda erken seçim konusu masaya yatırılacak. Mevcut yönetim seçim kararını mahkeme yolu olmadan kendisi alarak, yeniden aday olmayı planlıyor.