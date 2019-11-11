Galatasaray'da erken seçim toplantısı

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Lider Sivasspor ile sekizinci sırada yer alan Beşiktaş arasında sadece 3 puan var.

Ukrayna Ligi'nde oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, Kievli taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kalan Dentinho ile Taison, ağlayarak sahayı terk etti.

Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi yine bir forvet kriziyle karşı karşıya. Uzun süredir sakat olan Falcao'nun yanı sıra Andone'den de kötü haber geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu, Türk Telekom Stadı'nda erken seçimin görüşüleceği kritik bir toplantı yapacak.

Galatasaray, Rumen golcü Andone'nin iç yan bağlarından tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, devre arasında 4 futbolcunun satılması için rapor verdi. Deneyimli hoca, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın da alınmasını talep etti.

Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Erol Bulut, maçlara çıkmadan önce dua ettiğini söyledi.

1 Süper Lig'de 11. haftanın ardından son durum Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Lider Sivasspor ile sekizinci sırada yer alan Beşiktaş arasında sadece 3 puan var.

2 Ersun Yanal'ın yönetime sunduğu transfer raporu Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, devre arasında 4 futbolcunun satılması için rapor verdi. Deneyimli hoca, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın da alınmasını talep etti.

3 Irkçı saldırılar Shakhtarlı futbolcuları ağlattı Ukrayna Ligi'nde oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, Kievli taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kalan Dentinho ile Taison, ağlayarak sahayı terk etti.

4 Galatasaray'da forvet sıkıntısı Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi yine bir forvet kriziyle karşı karşıya. Uzun süredir sakat olan Falcao'nun yanı sıra Andone'den de kötü haber geldi.

5 Oyundan çıkan Ronaldo, Sarri'ye tepki gösterdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçından sonra ligdeki Milan mücadelesinde de oyundan alınan Ronaldo, Sarri'ye kızıp stattan erken ayrıldı.

6 Fatih Terim'den yeni başlangıç mesajı Gaziantep'i 2-0 yenerek moral bulan Galatasaray'da, deneyimli teknik adam Fatih Terim, lige yeni bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

7 Andone'nin bağlarında yırtık var Galatasaray, Rumen golcü Andone'nin iç yan bağlarından tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

8 Galatasaray'da erken seçim toplantısı Galatasaray Yönetim Kurulu, Türk Telekom Stadı'nda erken seçimin görüşüleceği kritik bir toplantı yapacak.

9 Mourinho: Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bitti Jose Mourinho, Liverpool'un Manchester City'i 3-1 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Dramatik bir durum olmadıkça Liverpool şampiyonluğu vermez" dedi.