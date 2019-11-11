Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'da erken seçim toplantısı

Galatasaray Yönetim Kurulu, Türk Telekom Stadı'nda erken seçimin görüşüleceği kritik bir toplantı yapacak.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da erken seçim toplantısı
Yorum Yap

Galatasaray'da, takımın sahadaki performansının tartışıldığı şu günlerde erken seçim konusu gündeme geldi.

YÖNETİM, MAHKEME KARARI GELMEDEN HAMLE YAPTI

Sarı kırmızılı yönetim, idari açıdan ibra edilmemesini mahkemeye taşımış ve tedbir kararı koydurmuştu.

Mahkemeden gelecek karar beklenirken, Galatasaray yönetiminden hamle geldi.

15.00'TE BAŞLAYACAK

Galatasaray Kulübü'nde bugün saat 15.00'te TT Stadı'nda; Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da katılacağı önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda erken seçim konusu masaya yatırılacak. Mevcut yönetim seçim kararını mahkeme yolu olmadan kendisi alarak, yeniden aday olmayı planlıyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM