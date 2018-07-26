Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan dönemi

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Ertuğrul Erdoğan'ı getirdi. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz."