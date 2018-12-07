Galatasaray'da Facundo Ferreyra sesleri

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmayı planlayan Galatasaray'ın gözü Portekz'de.

Portekiz basınının haberine göre Ferreyra, Ocak ayında Benfica'dan ayrılacak. 27 yaşındaki Arjantinli golcünün devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a gitme ihtimalinin ise yüksek olduğu belirtildi.

BENFICA, MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Takımda 3 milyon euro maaş ile en çok kazanan oyuncuların başında gelen Facundo Ferreyra, bu sezon beklentilerin çok altında kalırken diğer forvetler Jonas, Seferovic ve Castillo'nun gerisinde kaldı. Benfica'nın da Facundo'nun maaşından kurtulmak istediği ve Galatasaray'ın aynı maaşı verebileceği kaydedildi.

SEZON BAŞINDA DA İSMİ GEÇMİŞTİ

Sezon başında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Benfica'nın yolunu tutan golcü futbolcunun adı, sezon başında Türk takımları ile anılmıştı. Facunda Ferreyra, bu sezon Benfica'da sadece 7 maça çıkabilirken 1 gol atabildi.