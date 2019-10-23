Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor

Galatasaray’da Radamel Falcao belirsizliği can sıkıyor...

Kolombiyalı yıldıza en çok ihtiyaç duyulan maçlardan biri olan Real Madrid karşılaşmasında da forma giyemeyen tecrübeli santrfor, kafalarda soru işareti bıraktı.

TARAFTAR SORUYOR: VAN PERSİE VAKASI MI?

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada “Acaba biz de Van Persie kazığı mı yedik?” şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

1 Ekim’de oynanan PSG maçında forma giyen, ardından ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan Falcao, bugün itibarıyla tam 21 gündür takımla antrenmana çıkmıyor.

SAĞLIK EKİBİNE KIZDI

Florya'da bireysel çalışmalarını sürdüren golcü oyuncunun sakatlığıyla ilgili sağlık ekibinden de net bir açıklama yapılmıyor.

Fatih Terim'in, Falcao’nun Real Madrid maçında da oynayamayacağı kesinleşince sağlık ekibine kızdığı ve sorunun bir an önce çözülmesini istediği öğrenildi.

Senelik 5 milyon euro garanti ücret alan ve 3 yıllık sözleşme imzalatılan 34’lük santrforla ilgili Fransa ve Kolombiya basınında çıkan sakatlık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.