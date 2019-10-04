Galatasaray'da Falcao Gençlerbirliği maçında yok

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen ve gözünü cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maça çeviren Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

3 FUTBOLCU SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda ağrıları bulunan Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra tedavisine devam edilen Lemina da Ankara'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor."

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano, Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Emre Mor.