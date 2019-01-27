Galatasaray'da Fatih Terim krizi

Fatih Terim, şüphesiz Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü...

1996 yılından bu yana 4 farklı dönemde sarı-kırmızılı takımı çalıştıran tecrübeli hoca, kulübüne toplamda 17 kupa kazandırdı.

Bu kadar başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen sürekli olarak çalıştığı yönetimlerle ters düşen 65 yaşındaki teknik adam, son olarak Ünal Aysal'la anlaşamamış ve kulüpten gönderilmişti.

FORVET VE OZAN KRİZİ

Yıllar sonra bir kez daha Galatasaray'ın başına geçen Terim, Mustafa Cengiz yönetimiyle de sıkıntı yaşamaya başladı.

Sezon başında Gomis'i sattıktan sonra forvet transferi yapamayan yönetim, ocak ayında da Terim'i mutlu edecek hamleyi henüz gerçekleştiremedi.

Başarılı hocanın yönetimle tek sıkıntısı forvet transferi de değil. Dün oynanan Göztepe maçı sonrası Ozan Kabak'ın gönderilmesini istemediğini itiraf eden Terim, razı olmamasına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in genç stoperi sattığını açıkladı.

Fatih Terim: Taraftara söz verdiğim için istifa etmedim ViDEO

TARAFTARA SÖZ VERDİĞİM İÇİN İSTİFA ETMEDİM

Terim, yaşanan bu gelişme sonrası istifa etmeyi düşündüğünü ancak sarı-kırmızılı taraftarlara söz verdiği için kararından vazgeçtiğini belirtti.

Terim, "Ozan Kabak'ın alımında da ben varım. Alınışında, eğitilişinde, emek verilişinde müthiş katkıları olan Galatasaray Akademisi'ne sonsuz teşekkür ederim. Esas teşekkürü ve alkışı onlar hak ediyor. Hep beraber güzel bir iş yaptık. Ozan'ın gitmesini istemedim. Yönetim, idari bir karar aldı ve sattı. Yapılacak iki şey vardı, idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi (istifa) yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim" şeklinde konuştu.