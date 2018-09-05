Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından nabız aralıklarına göre koşular yaptı.

Milli takımlarda bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.

Takımı ziyaret eden ve antrenmanı izleyen sarı-kırmızılı taraftar Berk Benlioğlu, Fatih Terim ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenmandan önce 65 yaşına giren teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü kutlandı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet, futbolcular ile tesis çalışanlarının organize ettiği sürpriz kutlamada Terim için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.