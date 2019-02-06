Galatasaray'da 'Feda' korkusu

Galatasaray'da hedef, Şampiyonlar Ligi biletini almak...

Devre arası transferleriyle birlikte mali olarak krize giren sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nden gelecek gelirle rahatlamayı planlıyor.

TOPLAM 25 MİLYON EURO

Ocak ayı transfer döneminde alınan Marcao, Diagne ve Luyindama'nın sarı-kırmızılı kulübe toplam maliyeti alacakları ücretler hariç 25 milyon euro.

İşte devre arasında alınan futbolcuların maliyetleri:

Marcao: 4 milyon euroya satın alındı.

Diagne: 10 milyon euroya alındı. Ayrıca şampiyon olunursa Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha verilecek.

Luyindama: Zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte toplam maliyeti 8 milyon euro.

Kulüp, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in maliyetlerini ise KAP'a bildirmedi.

FEDA KAPIDA

55 milyon euroluk maaş yükünü karşılamakta zorlanan Galatasaray'da şampiyonluk da zora girmeye başladı. Başakşehir'in 8 puan gerisinde düşen Cimbom, eğer Devler Ligi biletini kapamazsa önümüzdeki sezon Beşiktaş gibi 'Feda' yapmak zorunda kalacak.

Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştiren yönetim, şampiyonluk için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını dile getirdi.