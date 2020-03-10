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Galatasaray'da Feghouli, ikinci yarılarda açılıyor

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarılarında bambaşka bir performans sergiliyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da Feghouli, ikinci yarılarda açılıyor
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarılarında takıma büyük katkı sağlıyor.

Feghouli, ikinci yarı vites artırarak şampiyonluğa doğrudan etki ediyor.

Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunu yaşayan Cezayirli futbolcu, Galatasaray’daki ilk döneminin ilk yarısında 5 gole katkı sağlarken, ikinci yarıda bu rakamı 10’a çıkardı.

LİGİN İKİNCİ YARISINDA KENDİNE GELİYOR 

Feghouli, ikinci yılında ise yine ikinci yarıda performansını yukarı taşıdı.

Feghouli ilk yarıda 1 gol atarken, ikinci devrede 8 gol attı; 6 da asist yaparak 14 gole katkı sağladı.

Bu da sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna büyük destek verdi.

Ve bu sezon ilk yarıya yine kötü başlayan Feghouli, ikinci yarıda açıldı.

İlk 17 hafta 3 gole katkı yapan Cezayirli futbolcu, ikinci yarı 8 haftada 5 gole destek sağladı.

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