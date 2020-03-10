Galatasaray'da Feghouli, ikinci yarılarda açılıyor

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarılarında takıma büyük katkı sağlıyor.
Feghouli, ikinci yarı vites artırarak şampiyonluğa doğrudan etki ediyor.
Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunu yaşayan Cezayirli futbolcu, Galatasaray’daki ilk döneminin ilk yarısında 5 gole katkı sağlarken, ikinci yarıda bu rakamı 10’a çıkardı.
LİGİN İKİNCİ YARISINDA KENDİNE GELİYOR
Feghouli, ikinci yılında ise yine ikinci yarıda performansını yukarı taşıdı.
Feghouli ilk yarıda 1 gol atarken, ikinci devrede 8 gol attı; 6 da asist yaparak 14 gole katkı sağladı.
Bu da sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna büyük destek verdi.
Ve bu sezon ilk yarıya yine kötü başlayan Feghouli, ikinci yarıda açıldı.
İlk 17 hafta 3 gole katkı yapan Cezayirli futbolcu, ikinci yarı 8 haftada 5 gole destek sağladı.