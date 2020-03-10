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Tottenhamlı oyuncu, tribüne çıktı kavga etti

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1 Galatasaray'da Feghouli, ikinci yarılarda açılıyor Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarılarında bambaşka bir performans sergiliyor.

2 Messi'nin frikiğine özel önlem geliştirdiler Hafta sonunda oynanan Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikik atışına alınan önlem, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

3 Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, uzun süre sonra görüştü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor maçı dönüşünde Fatih Terim'e, takımın oynadığı futboldan çok memnun olduğunu dile getirdi.

4 İtalya'da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri durduruldu İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını, 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

5 Arda Turan halı sahada görüntülendi Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve sonrasında hiçbir takımla anlaşmayan Arda Turan, halı sahada maç yaparken görüldü.

6 Lazio, Vedat Muriç'i istiyor Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan temsilcisi Lazio'nun, sezon sonunda kapıyı çalacağı kaydedildi. Lazio'nun Fenerbahçe'ye teklif edeceği rakam 20 milyon euro.

7 Maç sonrası futbolculara bıçaklı saldırı TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Payasspor, Tepecikspor'a konuk oldu. Karşılaşma sonrası Hatay ekibinin futbolcuları, bir grup Tepecikspor taraftarı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

8 Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası itirazı Trabzonspor, Gaziantepspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla (Uzatma süresi 5 dakika oynatılmadı) TFF'ye başvuru yaptı ve maçın tekrarını talep etti.

9 Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ağır oldu Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Douglas'ın sakatlığı, siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti ise 15 milyon TL'yi buldu.