Galatasaray'da Feghouli satış listesine konuldu

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala, takıma yüksek maliyeti olan ve teknik heyet tarafından görev verilmeyen Feghouli'yi satma kararı aldı.

FRANSA, YUNANİSTAN VE UKRAYNA'DAN TEKLİF VAR

Yıllık kazancı 3.850 milyon euro olan Cezayirli futbolcuya, Avrupa'dan teklif var. DZ Football sitesinde yer alan haberde, tecrübeli futbolcuya Fransa, Yunanistan ve Ukrayna’dan taliplerin olduğu kaydedildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Feghouli için Rennes, Olympiakos ve Dinamo Kiev’in devrede olduğu ifade edildi. Yüksek maliyeti olduğu için sarı-kırmızılı takımın elden çıkarmak istediği futbolcuya gelen teklifler, son güne kadar değerlendirilecek.