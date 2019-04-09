Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Göztepe'de futbolcular ile taraftar kavga etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Burak Yılmaz, Rizespor'a attığı golden sonra taraftarlara dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı, maçta ortam gerildi.

Ali Koç'un başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına Obradovic'in 640 bin TL, yerli futbolcuların ise yaklaşık 5 milyon TL'lik yardımda bulunduğu öğrenildi.

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine cezalı olan Marcao-Luyindama ikilisinin yerine Donk-Semih'le çıkmayı planlıyor.

1 Dirar, Galatasaray'a küfretti Pazar günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekibin Faslı futbolcusu Dirar'ın sarı-kırmızılı takıma küfrettiği video ortaya çıktı.

2 Fenerbahçe'nin yardım kampanyasında son durum Ali Koç'un başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına Obradovic'in 640 bin TL, yerli futbolcuların ise yaklaşık 5 milyon TL'lik yardımda bulunduğu öğrenildi.

3 Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

4 Fatih Terim'den Belhanda'ya: Tahriklere kapılma Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde Belhanda'yı yaşanacak gerginliklere karşı uyardı. Terim ilk maçta çıkan olayları hatırlattı.

5 Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum Beşiktaş'ın Rizespor'u 7-2 yendiği maçta 2 gol 3 asistlik katkı yapan Ljajic, seneye de siyah-beyazlı ekipte kalmak istediğini söyledi.

6 Rize'de fileler 2 kez delindi Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta önce Muriç ardından Güven Yalçın fileleri deldi.

7 Burak Yılmaz'la Rize tribünleri arasında tartışma Burak Yılmaz, Rizespor'a attığı golden sonra taraftarlara dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı, maçta ortam gerildi.

8 Fatih Terim'in savunma tercihi Donk-Semih Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine cezalı olan Marcao-Luyindama ikilisinin yerine Donk-Semih'le çıkmayı planlıyor.

9 Erol Bulut için Fiorentina iddiası İtalyan basını, Yeni Malatyaspor'un başarılı teknik adamı Erol Bulut'a Fiorentina'nın teklif yapacağını yazdı.