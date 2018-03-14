Galatasaray'da Fernando 11'e dönüyor

UEFA yetkilileriyle yaptığı görüşme hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olmamıştır" dedi.

Muharrem Usta'nın, "Ben borçlarımı ödeyeceğim eski başkanlar da ödesin" çıkışına Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Muharrem Başkan ödesin ben kalan borçları öderim" diyerek cevap verdi.

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Hasan Şaş: Fenerbahçe maçları kabusumdu

Kadıköy'de birçok defa Fenerbahçe derbisine çıkan G.Saray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, o maçlara dair anılarını anlattığı bir programda, "Büyü var o statta, mum bile yaktık kazanamadık" demişti.