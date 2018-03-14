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Galatasaray'da Fernando 11'e dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisinde Donk'un yerine orta sahada Fernando'yu oynatacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Fernando 11'e dönüyor
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Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında iki önemli değişikliğe imza atacak.

MARİANO'NUN YERİNE LİNNES

Tecrübeli teknik adamın, kart cezalısı olan Mariano'nun yerine ilk 11'de Linnes'e şans vereceği öğrenildi.

FERNANDO 11'E DÖNÜYOR

Orta sahada ise Donk'u kesecek olan Terim, tam 3 aylık aranın ardından Fernando'ya ilk 11'de görev verecek.

JOSEF: FERNANDO'NUN OYNAMAMASINI İSTERİM

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Josef de Souza, "Fernando'nun oynamamasını tercih ederim. Kendisiyle çok iyi bir dostluğum ama sahada dostluk biter" diyerek çekincesini dile getirmişti.

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