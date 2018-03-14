Galatasaray'da Fernando 11'e dönüyor

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında iki önemli değişikliğe imza atacak.
MARİANO'NUN YERİNE LİNNES
Tecrübeli teknik adamın, kart cezalısı olan Mariano'nun yerine ilk 11'de Linnes'e şans vereceği öğrenildi.
FERNANDO 11'E DÖNÜYOR
Orta sahada ise Donk'u kesecek olan Terim, tam 3 aylık aranın ardından Fernando'ya ilk 11'de görev verecek.
JOSEF: FERNANDO'NUN OYNAMAMASINI İSTERİM
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Josef de Souza, "Fernando'nun oynamamasını tercih ederim. Kendisiyle çok iyi bir dostluğum ama sahada dostluk biter" diyerek çekincesini dile getirmişti.