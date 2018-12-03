Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü

Sakatlık ve ceza belası Galatasaray'ın peşini bırakmıyor...
Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayan Rodrigues, Ç.Rizespor maçında formasını kavuşsa da, iki futbolcudan kötü haber geldi.
FERNANDO RİZE MAÇINDA YOK
Sarı kart sınırında bulunan Fernando, dünkü maçta kart görerek cezalı duruma düştü.
Beşiktaş maçında sakatlanan Feghouli'nin durumu ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Cimbom'da kart cezalısı Ndiaye, Donk, Serdar ile sakatlıkları bulunan Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş Ç.Rizespor maçında forma giyemeyecek diğer isimler.