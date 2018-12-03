Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbide tartışmalı bir an yaşandı. Vida'nın eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı penaltı golü ile kazanmalarına rağmen oyundan hoşnut olmadığını söyledi.

2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın derbide VAR incelemesi sonrası verdiği kararların tamamının doğru olduğunu söyledi.

1 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

2 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

3 UEFA'dan 3'üncü Avrupa kupası 2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.

4 Şenol Güneş: Oyundan memnun değilim Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı penaltı golü ile kazanmalarına rağmen oyundan hoşnut olmadığını söyledi.

5 Bursasporlu Ertuğrul maçı setin üstünde izledi Cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy, maçı Teksas grubunun bulunduğu tribünden takip etti.

6 Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando, Ç.Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlanan Feghouli'nin durumu ise belirsiz.

7 Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

8 Ümit Davala basın toplantısına katılmadı Galatasaray'da teknik sorumlu Ümit Davala ile futbolvular, 1-0 yenildikleri Beşiktaş derbisi sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

9 Tottenham taraftarı Aubameyang'a muz attı Arsenal'la Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Kuzey Londra derbisinde Aubameyang'a muz atan bir Tottenhamlı taraftar tutuklandı.