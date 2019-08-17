Galatasaray'da FFP sorunu devam ediyor

Transferlerin hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya...

Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7.4 milyon euro çıkardı.

Buna karşılık Fernando'nun Sevilla'ya satışından 4.5 milyon euro geldi. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda.

GÖZLER DİAGNE'DE

Eğer 2.9 milyon euroluk açık kapanamazsa, 5 milyon Euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

Aylardır Diagne'ye takım arayan sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli futbolcuyu ya da başka bir ismi satamazsa, Devler Ligi'nde Kongolu stoperinden yoksun sahaya çıkacak.