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Galatasaray'da forma fiyatlarına zam geldi

Galatasaray'ın yeni sezon parçalı forması satışa çıktı. Formanın fiyatı ise 249 TL olarak belirlendi.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da forma fiyatlarına zam geldi
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımlar formalarını tanıtmaya başladı. 

FORMALARA BÜYÜK ZAM

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekip 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları tanıtmıştı. Formaların fiyatı da belli oldu.

GS Store'da satışa sunulan yeni sezon parçalı forma 249.90 TL'den satılıyor. Taraftarlar forma fiyatlarındaki büyük artışa tepki gösterdi. 

Geçen sezonun formaları 170-180 lira civarında bir rakamdan satılırken, fiyatın bu sezon 250 TL'ye kadar çıkması sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.

Henüz forma fiyatları açıklanmayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yeni sezon formalarının 250 TL'den satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Yeni sezon forma fiyatlarında fahiş artış

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