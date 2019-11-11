Galatasaray'da forvet sıkıntısı

Galatasaray'da 2017-2018 yılında attığı 29 golle krallık tacını takan ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan Gomis, geçen yaz transfer döneminin son günlerinde satılmıştı.

Gomis'in 5 milyon euroya Al-Hilal'e transfer olmasından sonra Galatasaray'da, tam anlamıyla bir forvet sıkıntısı yaşanıyor.

GOMİS SONRASI AŞI TUTMADI

Fransız golcünün takımdan ayrılması sonrası forvet alamayan sarı-kırmızılı yönetim, oldukça eleştirilmişti. Geçen sezonun ilk yarısını sadece Eren Derdiyok'la geçiren Galatasaray, ocak ayında ise iki forvet birden almıştı.

Yunan golcü Mitroglou'nun yanı sıra Kasımpaşa'da Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray, beklediği katkıyı alamadı. Gomis'in yerini dolduramayan ikili, sezon sonunda kiralık olarak başka takımların yolunu tuttu. Diagne, Club Brugge'de; Mitroglou ise PSV'de forma giyiyor.

Geçen sezon forvet bölgesinde büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, yaz transfer döneminde çarpıcı bir isme imza attırdı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız Falcao sarı-kırmızılı formayı giyerken, alternatif olarak ise Andone kiralandı.

Büyük umutlarla alınan Falcao, aşil tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 40 gündür takımdan ayrı çalışıyor ve herhangi bir maça çıkamadı.

ANDONE SAKATLANDI, FALCAO BELİRSİZ

Yıldız ismin yokluğunda oynayan ve form grafiği yükselen Andone ise Gaziantep deplasmanında sakatlandı. Romanya Futbol Federasyonu, Andone'nin çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu ve ilk yarıyı kapatabileceğini duyurdu.

Falcao, milli ara sonrası oynayacak duruma gelemezse, Galatasaray'da yeni bir forvet krizi yaşanacak. Bu durumda ise Hollandalı Babel'in, o bölgede oynaması bekleniyor.

Gomis gittikten sonra Galatasaray forvetleri Eren Derdiyok (7 gol), Kostas (1 gol), Diagne (10 gol), Falcao (1 gol) ve Andone (2gol) ligde toplamda 21 gol attı.