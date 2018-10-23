Galatasaray'da forvet transferi zora girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında forvet transferinin zor olacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bazı kongre üyeleriyle Maslak'ta bir otelde kahvaltıda bir araya gelen Terim’in, 3 saat süren buluşmada çok önemli tespitlerde bulunduğu öğrenildi.

YA ALTYAPI YA HİÇ

Sarı-kırmızılı teknik adam, transfer konusunda olumsuz bir tablo çizerek, “Devre arasında transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncularla aramızda uçurum var. Bu rakamları bizim karşılamamız çok zor. Üstelik UEFA konusunda önümüzde bazı kısıtlamalar var. Bu nedenle işimiz kolay değil. Elimizdeki ile yetineceğiz veya altyapıdan çıkaracağız. Altyapıya büyük önem veriyoruz. Geldiğim günden beri gözüm burada. Golcü alamazsak, altyapıdan alternatif çıkarırız” diye konuştu.