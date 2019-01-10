Galatasaray'da forvet transferinde son durum

Dün Marcao ve Emre Taşdemir'i KAP'a bildiren Galatasaray'da hedef artık forvet transferi...

Ligin ikinci yarısında Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan sarı-kırmızılıların elinde halihazırda bir golcü bulunmuyor.

EN BÜYÜK ADAY ALAN

Bonservisi elinde olan Alan Carvalho ile büyük oranda anlaşan yönetim, oyuncuyla imza parası konusunda sıkıntılar yaşıyor.

3 milyon euro maaş alacak olan golcü futbolcunun, 3 milyon euro da imza parası istediği ortaya çıktı. Bu rakamı aşağı çekmeye çalışan sarı-kırmızılı idareciler, oyuncuyu ikna eder etmez İstanbul'a getirecek.

DİĞER ALTERNATİFLER

Cimbom'un bir diğer golcü adayı ise bonservisi Chelsea’de olan Batshuayi.

2017 yılında bir halı saha maçında Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun Valencia'da mutsuz olduğu öğrenildi.

Aslan, Alan'da bir sıkıntı yaşarsa Batshuayi'yle temasları sıklaştıracak.

DEMBA BA BEKLETİLİYOR

Bir diğer aday ise eski Beşiktaşlı Demba Ba. Yönetim, futbol hayatını Çin'de sürdüren Senegalli golcüyü şimdilik bekletiyor.

Ba, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Çok az daha bekleyin" diyerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.