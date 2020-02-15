Galatasaray'da derbi öncesi maaşlar yatırılacak

Fenerbahçe yönetiminin Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçları için belirlediği 4 milyon liralık prim, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

Kadıköy'deki kazanamama serisini bitirmek isteyen Cimbom'da yönetim elini cebine attı.

5 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Kritik derbi öncesi tüm alacakların ödeneceğini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara ve teknik ekibe toplam 5 milyon lira para dağıtacağı öğrenildi.

Yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi Florya'daki motivasyonu artırmayı planlıyor.

Ezeli rakibini son olarak 1999 senesinde yenen Aslan, bu kez şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.