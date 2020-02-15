Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'da derbi öncesi maaşlar yatırılacak

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tüm alacakları yatırarak oyunculara moral vermeyi hedefliyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da derbi öncesi maaşlar yatırılacak
Yorum Yap

Fenerbahçe yönetiminin Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçları için belirlediği 4 milyon liralık prim, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

Kadıköy'deki kazanamama serisini bitirmek isteyen Cimbom'da yönetim elini cebine attı.

5 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Kritik derbi öncesi tüm alacakların ödeneceğini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara ve teknik ekibe toplam 5 milyon lira para dağıtacağı öğrenildi.

Yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi Florya'daki motivasyonu artırmayı planlıyor.

Ezeli rakibini son olarak 1999 senesinde yenen Aslan, bu kez şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

Kadıköy'deki son galibiyeti gören Galatasaraylılar

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM