Galatasaray'da genç oyuncu kadro dışı kaldı

Galatasaray'da son dönemlerde sözleşme uzatmamasıyla gündeme gelen ve adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan genç futbolcu Mustafa Kapı hakkında karar verildi.

Sarı-kırmızılı yayınladığı duyuruda oyuncuyu kadro dışı bıraktığını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."

ALTYAPIDA 70 GOL

Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısında attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2'si ay-yıldızlı formayla olmak üzere 70 gole imza attı.

Maçın ardından taraftarlar Mustafa Kapı'dan kendilerine 'üçlü çektirmesini' isterken genç futbolcu kaptan Muslera'ya gitti, tecrübeli file bekçesi de taraftarın isteğinin yerine getirilmesini söyleyerek Mustafa'yı üçlü çektirmeye gönderdi.

Bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıkan Mustafa Kapı, bu mücadelelerde 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.