Galatasaray'da golcü transferinde son durum

Sezon başında Bafetimbi Gomis’i satıp yerine kimseyi koyamayan Galatasaray yönetimi, bu büyük hatayı tarihi bir transfer harekâtıyla sonlandırıyor.

Eleştirileri dindirmek için şartları zorlama kararı alan ve transfer işlerini yürüten idarecilere tam yetki veren Başkan Mustafa Cengiz’e güzel haberler geldi.

ALAN CARVALHO'DA İŞLEM TAMAM

Türkiye gazetesinin haberine göre; Galatasaraylı yetkililer Alan Carvalho ile anlaştı. Brezilyalı golcü artık sarı-kırmızılı takıma imza atmak için gün sayıyor. Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcü senelik 3,5 milyon avro ücret karşılığında G.Saray’a ‘evet’ dedi.

DEMBA BA'YLA DA ANLAŞILDI

Galatasaraylı yetkililerin Çin’den getireceği bir diğer isimse Demba Ba. Shanghai Shenhua’ya yapılan bedelsiz kiralama teklif kabul gören Galatasaray yönetiminin Senegalli yıldızla da sezon sonuna kadar 1 milyon avro ücret karşılığında el sıkıştı.

ALTERNATİF VEDAT MURİQİ

Öte yandan geçen hafta Çaykur Rizespor yönetimiyle Vedat Muriqi zirvesi yapan sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki golcüyü alternatif olarak elinde bulunduruyor.

Kadro derinliği için Fatih Terim’in Muriqi’e de onay verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin 3 golcüden 2'sini devre arasında kadroya katması bekleniyor.