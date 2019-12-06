Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki kötü performansın ardından kupada alınan Tuzlaspor yenilgisi, Fatih Terim'in sabrını taşırdı. 66 yaşındaki hoca, yönetime devre arasında gönderilmesini istediği isimlerin listesini verdi.

İLK HEDEF BELHANDA SATILACAK

Galatasaray, taraftarla arası bozulan ve performansı her geçen gün düşen Belhanda'yı satarak transferde kaynak yaratmayı hedefliyor. Faslı oyuncunun, Arabistan ve Çin'den talipleri var. Emre Akbaba'nın dönecek olması da Belhanda'nın satılma kararında etkili oldu.

Sezon başından beri bekleneni veremeyen bekler de yolcu listesinde. Linnes'i ikinci yarı kadroya alacak olan Terim, Mariano ve Nagatomo'nun menajerlerini çağırdı ve oyunculara kulüp bulmalarını istedi. Belhanda'nın transferinden gelecek parayla sol bek alınması gündemde.

KİRALIKLAR GİDİYOR

Yaz transfer döneminde kiralanan ve gelişleri büyük yankı uyandıran Seri ile Nzonzi, ligin ikinci yarısında takımda olmayacak.

Lemina'dan memnun olan Galatasaray, Seri'yi Fulham'a, Nzonzi'yi ise Roma'ya göndermekte kararlı. Şartlar oluşursa iki isim gidecek ve orta sahaya takviye yapılacak.

Öte yandan Galatasaray, Onyekuru'yu da Monaco'dan kiraladı.