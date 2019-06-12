Galatasaray'da gözler mahkeme kararında

Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısında yönetimin ibra edilmemesiyle başlayan süreç, yarın (13 Haziran) karara bağlanacak.

1 AY İÇİNDE SEÇİM İHTİMALİ VAR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın mart ayındaki olağan genel kurulunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş denetim kuruluna da ibrasızlık çıkmıştı.

Tüzüğe göre Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması gerekiyordu ancak Cengiz ve kurmayları bu ibrasızlığı kabul etmeyip, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Mahkeme, ibrasızlık kararına tedbir koyarak süreci durdurmuştu ama dün İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, yöneticilerden Okan Böke'nin aldırmış olduğu tedbir kararını kaldırdı. Gözler şimdi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrildi.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLAMAYACAK

Tedbir kararının iptali davası 13 Haziran Perşembe günü saat 11:00'de Çağlayan Adliyesi'nde 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

14.Asliye Hukuk Mahkemesi, 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin almış olduğu tedbir kararını kaldırırsa, Galatasaray 1 ay içinde seçime gitmek zorunda. Bu durumda Mustafa Cengiz ve yönetimi yeniden aday olamayacak.

Yarın mahkemeden çıkacak karara göre Galatasaray yönetimi ya düşecek ya da yoluna devam edecek.