Galatasaray'da gündem Ben Arfa

Yıllardır her transfer döneminde 3 büyük kulüple ismi anılan Hatem Ben Arfa için bu kez Galatasaray'ın devrede olduğu ifade ediliyor.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak herhangi bir takıma imza atmayan Fransız futbolcuya sarı-kırmızılı ekibin 1.5 yıllık kontrat önerdiği aktarıldı.

Fransız basınında çıkan haberler göre 32 yaşındaki futbolcuya en iyi teklifi Galatasaray yaptı. 1.5 sezon için 4.5 milyon euroluk maaşı önerisini değerlendirmeye alan deneyimli orta sahanın başka talipleri de var.

Belhanda'yı satmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın, Faslı futbolcunun yerini Ben Arfa ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull, Nice, Paris ve Rennes formaları giyen Ben Arfa, toplam 388 resmi maçta 73 gol atıp 59 asist yaptı.