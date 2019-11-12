Mahkeme seçim kararı verirse, Cengiz aday olamayacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ile yöneticiler, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Kritik zirvede, erken seçim konusu görüşüldü.

Şu an hala tedbir kararının devam ettiği başka mahkeme kararları da bulunuyor.

MAHKEME KARARI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bu davalar birleştirilirken perşembe günü, Çağlayan’daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davayla ilgili kararını verecek.

Eğer bu mahkeme de tedbir kararını kaldırırsa; Galatasaray yönetimi seçim kararı almak zorunda kalacak ve Mustafa Cengiz aday olamayacak. Aksi takdirde başkan Cengiz ve yönetimin görevine devam etmesine engel bir durum bulunmayacak.

TEDBİR KARARI KONMUŞTU

Yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemesinin ardından, konuyu mahkemeye taşımış ve tedbir kararı koydurmuştu.

Böylece olağanüstü seçim yapma zorunluluğu dondurulmuştu. Mevcut yönetim, mahkemeden son karar çıkmadan, seçim kararı alarak yeniden aday olmayı planlıyor.