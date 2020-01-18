Galatasaray'da gündem yeniden Juan Jesus

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Victor Moses için Inter devreye girdi İtalyan medyası, Inter'in Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

2 Fatih Terim'den özel hayat uyarısı Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, futbolcularından ligin ikinci yarısında özel hayatlarına dikkat etmelerini istedi.

3 Antalyaspor, Podolski, Sinan ve Veysel'le anlaştı Veysel Sarı'yla sözleşme imzalayan Antalyaspor, Sinan Gümüş ve Podolski ile de anlaşma sağladı.

4 Cenk Gönen, Alanyaspor'da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

5 Oğuzhan Özyakup: Kendimi yeniden göstereceğim Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve ligin ikinci yarısında kendini gösterip şampiyonlukta önemli rol oynayacağını söyledi.

6 Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 24 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Chicago Bulls'u 100-89 yendi.

7 Boca Juniors Arda Turan'la görüşüyor Arjantinli bir gazeteci, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Boca Juniors ile transfer görüşmesi yapmak üzere bir başka menajeri görevlendirdiğini gösteren belgeleri yayınladı.

8 Comolli: Görevi daha önce bırakacaktım Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, 1 yıl önce görevinden ayrılmak istediğini ancak Ali Koç'un kabul etmediğini açıkladı.

9 Konyaspor'un galibiyet hasreti bitti Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Konyaspor, Ankaragücü'nü son dakikalarda bulduğu golle yendi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 10 maç sonra kazandı.