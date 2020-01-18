Galatasaray'da gündem yeniden Juan Jesus

Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper arayışı içine giren Galatasaray'da son aday Juan Jesus...
Sarı- Kırmızılılar, Roma kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapıldı.
ROMA OPSİYON DA İSTİYOR
Roma'nın 6 aylık kiralamaya sıcak bakmadığı ve transfere satın alma opsiyonu ile birlikte onay verebileceği öğrenildi.
Roma'nın opsiyon tutarı olarak 5 milyon Euro istediği konuşuluyor..
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
G.Saray yönetiminin Jesus'un satın alma opsiyonunu aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi. Taraflar opsiyon tutarında anlaşma sağlarsa transferin bitme ihtimali yüksek.
ROMA'DA ŞANS BULAMIYOR
G.Saray'ın istediği Juan Jesus bu sezon Roma'da 4 maçta forma giydi. Brezilya'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor..