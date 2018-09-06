Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

Transfermarkt'ın verilerine göre dünyanın en değerli 100 kulübü ortaya çıktı. Listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi PSG forması giyen Neymar'ın, transfer döneminde Barcelona'ya dönmek için yalvardığını ancak yöneticilerin kendisine 'hayır' cevabı verdiğini öne sürdü.

Beşiktaş'ın savunma oyuncuları Pepe ve Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında karşı karşıya geldi. Vida, Pepe ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.

1 İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

2 Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak asıllı Sırp futbolcu Ljajic, futbolunun yanı sıra, milli marşı okumayı reddetmesi ve gol sevinçleriyle yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

3 Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbol camiası başta olmak üzere birçok sporcu sezon tatillerine uygun şekilde silah altına alınacak.

4 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

5 Rizespor'da Aykut Kocaman sesleri Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman'a teklif yapacak.

6 Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada eşiyle birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasına tatile gitti.

7 Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

8 Yassine Benzia Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yeni 10 numarası Yassine Benzia, kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı

9 Terim, Trabzon'dan fark yiyen 11'i değiştiriyor Fatih Terim, Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından takımı değiştiriyor. Tecrübeli teknik adam 4 futbolcuyu uzun süre takımda düşünmüyor.