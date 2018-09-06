Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanların ilkinde kuvvet çalışması yapıldı.
İkinci antrenmanda ise futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.