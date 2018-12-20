Galatasaray'da hedef Alan Carvalho

Ocak ayı transfer döneminde 1 değil 2 forvet almak isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Alan Carvalho.

Akşam'ın haberine göre; Çin’in Guangzhou ekibinde forma giyen 29 yaşındaki golcünün mukavelesi 19 Ocak’ta sona erecek. Yani onun için bonservis bedeli ödenmesine gerek yok.

Sarı-kırmızılı temsilciler ilk olarak oyuncunun menajeriyle görüştü ve yıllık ücret konusunda anlaştı.

ARADA KÜÇÜK FARKLAR KALDI

Ancak tecrübeli oyuncu, imza parası istediğini iletti. Bonservis ödenmeyeceği için Brezilyalı yıldız, kendisi için bu parayı talep etti. Taraflar şu anda bu konuda pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre arada çok küçük farklar kaldı ve anlaşma sağlanması artık an meselesi...

Çin Ligi’nde 12 maçta 13 gol atan Alan, Galatasaray’ın tam ihtiyacı olan bir futbolcu... Karakter olarak direkt kaleye gidiyor ve son vuruşları da oldukça etkili. Forvetteki sorunu halledebilir.