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Galatasaray Bakayoko'nun peşinde

Orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, Chelseali Bakayoko'nun peşine düştü. Geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren Fransız futbolcuya 2.8 milyon euro maaş önerilecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray Bakayoko'nun peşinde
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Orta sahayı komple yenilemeye karar veren Galatasaray, sezon başında Fernando ve Ndiaye ile yolları ayırmıştı.

İlk olarak Fulham'dan Seri'yi kadrosuna katan Cimbom, Fildişili futbolcunun yanına Chelseali Tiemoue Bakayoko'yu getirmeyi planlıyor.

2.8 MİLYON EURO VERİLECEK

25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların, Maviler'e 1.5 milyon euro önereceği öğrenildi.

Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren Fransız futbolcuya vereceği maaş ise 2.8 milyon euro.

Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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