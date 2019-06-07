Galatasaray'da hedef Balotelli

Galatasaray'da hücum hattının değişmesi ve güçlendirilmesi çok büyük öncelik. Geçen sezon Gomis'i satıp yerini dolduramadığı için çok yıpranan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışıyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE BALOTELLİ VAR

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığından transfer edilen Mbaye Diagne, istenileni veremedi. Yeni golcü arayışında olan sarı-kırmızlılar gözünü Maria Balotelli'ye dikti.

FATİH HOCA ONU ADAM EDER

Geçtiğimiz sezon da sık sık Galatasaray'ın gündeminde olan İtalyan futbolcu, Marsilya ile yollarını ayırdı ve bonservisini elinde bulunduruyor.

Başkan daha önce golcü futbolcu için "Haylazmış ama Fatih Hoca onu adam eder" demişti.

Balotelli, Marsilya'da 15 maçta 8 gol kaydedetti. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması Başkan Mustafa Cengiz'i cezbediyor. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda başkan da imza parası için ödenek çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.