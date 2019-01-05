Galatasaray'da hedef bir kez daha Trezeguet

Galatasaray'ın Trezeguet aşkı yeniden alevlendi.

Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcunun yerini Mısırlı oyuncuyla dolduracak.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in en çok istediği isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcu için sezon başında da girişimde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TREZEGUET DE İSTİYOR

Bir kez daha Kasımpaşa'nın kapısını çalacak olan Cimbom, transferi bu kez sonuçlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk yarısında 5 gol atıp 5 de asist yapan Trezeguet de sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

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