Galatasaray'da hedef Hasan Ali Kaldırım

Koronavirüs salgını nedeniyle yabancıdan çok yerli oyuncu transfer etmeyi düşünen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in önümüzdeki sezon için sol bek bölgesine takviye istediği öğrenildi.
Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek olmayan sarı-kırmızılılarda hedef, Hasan Ali Kaldırım.
F.BAHÇE, 'YENİ HOCAYI BEKLE' DEYİNCE GÖRÜŞMELER TIKANDI
7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtildi.
Yönetimin 30 yaşındaki oyuncuya 'yeni hocayı bekle' dediği ve bu yüzden görüşmelerin tıkandığı bildirildi.
Bu durumu fırsat bilen Cimbom, Hasan Ali'yi ikna edip kadrosuna katmayı hedefliyor.