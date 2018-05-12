Galatasaray'da hedef Mandzukic

Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine şimdiden golcü arayışlarına başladı.

Galatasaray yönetiminin bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Juventus'un Hırvat santrforu Mandzukic ile temasta olduğu öğrenildi.

İTALYAN MEDYASI: G.SARAY'A DAHA YAKIN

İtalyan medyasındaki haberlere göre 31 yaşındaki golcüyü transfer etmeye en yakın takımın Galatasaray olduğu yazıldı. Sarı-kırmızılılar, Milan ve Inter'le yarış halinde.

AYRILMAK İSTİYOR

Juventus ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Mandzukic takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibinin de Hırvat golcüyle devam etmeyi düşünmediği belirtildi.

Hırvatistan'ın en önemli golcülerinden biri olan Mandzukic, santrfor olmasının yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.