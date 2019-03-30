Galatasaray'da hedef Manuel Fernandes

Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, Manuel Fernandes'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"

Rus basınına konuşan Kiknazde, "Fernandes'le görüşmeler yaptık ama o bize ayrılmak istediğini iletti. Kariyerine Türkiye'de devam edeceği söylentileri var. Doğru olabilir. Bu zamana kadar bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Rus yöneticinin bu sözleri üzerine gözler Galatasaray'a çevrildi.

MUSTAFA CENGİZ: MALİ ŞARTLAR UYARSA ALIRIZ

Hatırlanacağı gibi G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada, Fernandes için Rus ekibiyle görüştüklerini ancak mali şartlarda anlaşamadıklarını söylemişti.

Cengiz, "İyi futbolcu, ben beğenirim Fernandes'i. Mali şartlar uyarsa yeni sezonda yine düşünürüz" şeklinde konuşmuştu.

Bonservisini eline alan yıldız futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Mustafa Cengiz: Fernandes'le görüşmüştük - İZLE