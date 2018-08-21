Galatasaray'da hedef Ömer Bayram

Son olarak Emre Akbaba'yı kadrosuna katan Galatasaray transferde hız kesmiyor.

Radyospor'da program yapan Özgür Sancar, sarı-kırmızılı takımın Ömer Bayram'ı transfer etmek için girişimlere başladığını duyurdu.

ALBAYRAK'LA GÖRÜŞTÜM

Sancar, "Göztepe maçında Fatih Terim Nagatomo'ya bir alternatif sol bek alabiliriz demişti. Ömer Bayram Galatasaray'ın yeni sol beki olabilir. Programa girmeden önce sayın başkan Hüseyin Eryüksel ile konuştum ve Abdürrahim Albayrak ile konuştuklarını açıkladı" dedi.

Sancar, Eryüksel'in "Hocamız Susic ve oyuncumuz ile konuşalım bayramdan sonra karar veririz. Bu transfer olabilir, oyuncuya da fikrini soralım ve Abdürrahim Albayrak ile tekrar görüşürüz. Ömer Bayram'ın da Galatasaray'da oynamasını isteriz" dediğini aktardı.

Bayram'ın Akhisarspor takımında sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek