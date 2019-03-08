Galatasaray'da hedef Trapp

Fernando Muslera... Tartışmasız Galatasaray tarihinin en başarılı kalecilerinden biri.
2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı file bekçisi, bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray yönetimi, hem performansı hem de 4 milyon euroyu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tecrübeli kaleciyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
TRAPP'I ALIN
32 yaşındaki kaleciyle önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmeyen Fatih Terim'in PSG'nin Alman eldiveni Kevin Trapp'ın alınmasını istediği öğrenildi.
Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki kalecinin bonservisi Fransız ekibinde bulunuyor.
Eğer Muslera takımdan ayrılmayı kabul ederse, sarı-kırmızılı yönetim transfer için düğmeye basacak.