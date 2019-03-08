1 Galatasaray'da hedef Trapp Muslera'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Alman kalecisi Kevin Trapp'ın transfer edilmesini istedi.

2 Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi.

3 Luzern taraftarı UEFA'yı protesto etti Devler Ligi'nde PSG-M.United ve Porto-Roma maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasına tepki gösteren bir grup Luzern taraftarı, sahaya inerek kaleleri zincirlerle kilitledi.

4 Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanından mağlup ayrıldı.

5 Slimani'nin yüzü gülmüyor Bir türlü beklentileri karşılayamayan ve Fenerbahçe teknik heyeti tarafından gözden çıkarılan Islam Slimani, Cezayir Milli Takımı'nda da kesik yedi.

6 Ali Koç gelecek için ümitli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

7 Olcay Şahan'ın sözleşmesi revize edildi Trabzonspor, Olcay Şahan'ın sözleşme şartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Sözleşmesi 1 yıl kısaltılan Şahan, alacaklarının bir kısmından da vazgeçti.

8 Mansur Çalar'a ömür boyu men cezası verildi PFDK, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed Sportif oyuncusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.

9 PSG, Avrupa'da beklenen başarıdan uzak Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, yaptığı büyük yatırımlara ve yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen üst üste üç sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.