Galatasaray'da hedef Trezeguet

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılı takımı gençleştirme kararı alan Fatih Terim'in, peformansıyla ligin parlayan ismi olan Kasımpaşalı Trezeguet'i istediği öğrenildi.

Terim, sezon biter bitmez yeni seçilecek başkandan Mısırlı oyuncunun alınmasını talep edecek.

KASIMPAŞA BONSERVİSİNİ ALDI

Satın alma opsiyonu bulunan Kasımpaşa, Anderlecht'ten kiraladığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun bonservisini geçtiğimiz günlerde almıştı.

Mavi-beyazlı yönetim, oyuncu için Belçika ekibine 2 milyon euro öderken Galatasaray'ın transferi bitirebilmesi için bu rakamı ikiye katlaması gerektiği dile getiriliyor.

Trezeguet Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah ile birlikte forma giyiyor. İkili 208 Dünya Kupası'nda da Mısır'ın en büyük kozları olacaklar.